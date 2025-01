Erneut S-Bahn-Sperrung in Stuttgart: So kommen Besucher zur CMT

So kommen Besucher zur CMT

Erneut S-Bahn-Sperrung in Stuttgart

1 Auf die S-Bahn können Besucher der CMT an diesem Wochenende nicht zurückgreifen – die Strecke zur Landesmesse ist gesperrt. Foto: dpa/Thomas Niedermüller

Am zweiten CMT-Wochenende, 25. und 26. Januar, fahren keine S-Bahnen zur Landesmesse. Besucher müssen mit längeren Anfahrtszeiten rechnen. Es kann zu Engpässen kommen.











„Wenigstens nur an einem und nicht wie im Vorjahr an beiden Wochenenden“, nahm Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth die erneuten Bauarbeiten der Deutschen Bahn nicht ohne einen gewissen Sarkasmus zur Kenntnis. Denn zum zweiten Wochenende der CMT am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, ist die S-Bahn-Strecke zur Landesmesse gesperrt. Besucher müssen auf andere Verkehrsmittel wie Stadtbahn oder Ersatzbusse umsteigen – auf jeden Fall aber mehr Zeit einplanen.

Bauarbeiten der Bahn zwischen Vaihingen und Filderstadt

Die Bahn führt für den Ausbau des Digitalen Knotens Stuttgart (DKS) an den zwei Tagen wichtige Kabelarbeiten durch. Daher ist die Bahnstrecke zwischen Vaihingen und Filderstadt für den Verkehr gesperrt, es fährt keine S-Bahn. Die Züge der S 2 und S 3 enden bereits in Vaihingen. Von dort verkehrt alle 30 Minuten ein direkter Ersatzbusverkehr (S2X) ohne Halt bis zum Flughafen und zur Landesmesse. Alle zehn Minuten startet die Linie S2E mit Zwischenhalt in Oberaichen, Leinfelden und Echterdingen. Zusätzlich gibt es alle halbe Stunde die Linie XEV vom Omnibusbahnhof Böblingen bis zur Messe.

Man kann aber auch auf die Stadtbahn ausweichen. Die Linie U 6 fährt von Gerlingen über den Hauptbahnhof und Degerloch bis Flughafen/Messe. Um den erwarteten Ansturm zu bewältigen erweitert die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) den 10-Minuten-Takt auch auf die Morgen- und Abendstunden und setzt Doppelzüge ein. Eine weitere Möglichkeit sind die alle 30 Minuten verkehrenden Expressbusse der Linie X 10 aus Kirchheim/Teck, Wendlingen, Köngen und Denkendorf sowie der X 60 aus Leonberg und Gerlingen Schillerhöhe zur Landesmesse.

Stadtbahn weitet 10-Minuten-Takt aus

Man müsse generell mit längeren Fahrtzeiten rechnen, warnt der VVS. Denn teilweise könnte es auf den Ausweichstrecken eng werden. Alleine am ersten Wochenende strömten 70 000 Besucher in die Messehallen am Flughafen. Wer sich für das Auto entscheidet, sollte dieses im Parkhaus abstellen. Denn auf den angrenzenden Feldwegen werde gezielt kontrolliert. Wer sein Fahrzeug dort unerlaubt abstellt und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen.