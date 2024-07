Erneuerung des Blarer liegt auf Eis: Warum die Zukunft des Gemeindehauses in Esslingen ungewiss ist

Warum die Zukunft des Gemeindehauses in Esslingen ungewiss ist

1 Der Dekan Bernd Weißenborn, die Vorsitzende der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Esslingen, Elvira Postic, und Günter Wagner von der Initiativgruppe Blarer (von links) wünschen sich eine Modernisierung des Gemeindehauses am Blarerplatz. Foto: Roberto Bulgrin

Die evangelische Kirchengemeinde Esslingen hat große Pläne für ihr Gemeindehaus am Blarerplatz. Doch die dafür benötigten Spendengelder fließen nicht so wie erwartet – und auch aus anderen Gründen wird das Projekt ausgebremst.











Viel Herzblut und Hirnschmalz hat es eine Gruppe engagierter Esslinger gekostet, sich einen Plan für die Zukunft des evangelischen Gemeindehauses am Blarerplatz zu überlegen. Das Ergebnis klang vielversprechend: Aus dem in die Jahre gekommenen Gebäude sollte unter dem Titel „Neues Blarer“ ein modernes Haus der Begegnung für die Kirche und die ganze Stadt werden. Erste Schritte sind bereits getan, doch jetzt soll erst einmal die Pausetaste gedrückt werden. Denn zum einen sind längst nicht so viele Spendengelder eingegangen wie benötigt, zum anderen bremst die Landeskirche.