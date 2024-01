Erneuerbare Energien in Stuttgart: Windkraft – im Tauschwald formiert sich Widerstand

Erneuerbare Energien in Stuttgart

1 Windräder im Wald erzeugen sehr häufig Widerstand – auch in Stuttgart. Foto: dpa/Daniel Karmann

Im Wald bei Weilimdorf ist ein Vorranggebiet für Windräder geplant. Zudem möchte die Stadt Stuttgart dort eine 2015 abgelehnte Fläche erneut in die Pläne aufnehmen. Eine Bürgerinitiative von damals ist deshalb jetzt reaktiviert worden.











Taugt eine Großstadt als Standort für Windräder? Diese Frage bricht sich gerade wieder mit Wucht Bahn im Stuttgarter Nordwesten, im Wald zwischen Weilimdorf, Feuerbach und Botnang. Dort hält der zuständige Regionalverband Stuttgart am „Sandkopf“ auf 41 Hektar Windräder für möglich. Bisher soll nur die Fläche reserviert werden; wie viele Anlagen gebaut würden, entschiede sich erst später. Daneben will die Stadt Stuttgart aber den Verband auffordern, direkt anschließend ein weiteres Gebiet in die Planung aufzunehmen, den Tauschwald. Dort wäre vermutlich Platz für zwei Windräder.