Erneuerbare Energien: Experten in Esslingen: Lkw fahren künftig elektrisch und mit Wasserstoff

Experten in Esslingen: Lkw fahren künftig elektrisch und mit Wasserstoff

1 Die Besucher konnten sich ein Bild von der neuen Technik machen. Foto: Philipp Braitinger

Einen Blick in die Zukunft wagten Experten beim Fachtag „Lkw der Zukunft: Vom Diesel zu Batterie und Wasserstoff – Aktuelle Kosten und zukünftige Entwicklungen".











Lastwagen werden in Zukunft mehr und mehr durch alternative Antriebe bewegt werden. Am Donnerstagnachmittag hat der Landkreis ins Esslinger Mercedes-Autohaus Russ Jesinger zu einer Fachtagung mit dem Titel „Lkw der Zukunft: Vom Diesel zu Batterie und Wasserstoff – Aktuelle Kosten und zukünftige Entwicklungen“ eingeladen. Experten aus der Automobilwirtschaft berichteten, welche Technologien es bereits gibt, wie sich die Mobilität in den kommenden Jahren entwickeln wird und welche Bedeutung der Ausbau der Lade- und Wasserstoffinfrastruktur hat.