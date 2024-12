Ermittlungsgruppe eingerichtet: Polizei findet Leiche in Kirchheim – Ermittler vermuten Tötungsdelikt

1 Die Polizei hat am Mittwoch in der Kolbstraße in Kirchheim eine Leiche gefunden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Thomas Bartilla

Am Mittwoch öffnet die Polizei eine Wohnung in Kirchheim (Kreis Esslingen), weil Angehörige den 62-jährigen Bewohner nicht erreichen können. Die Beamten finden den Mann tot auf – offenbar ist der gewaltsam zu Tode gekommen.











Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Kirchheim, nachdem am Mittwoch ein 62-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Aufgrund der ersten Ermittlungen gehe man von einem gewaltsamen Tod aus, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung.

Am Mittwochvormittag hatten Polizisten die Leiche in der Kolbstraße gefunden, nachdem Angehörige vergeblich versucht hatten, den 62-Jährigen zu erreichen. Die Polizei ermittelt mit einer 42 Personen umfassenden Ermittlungsgruppe. Weitere Informationen machten die Ermittler zunächst nicht öffentlich.