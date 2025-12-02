1 Wenn Übergriffe auf Kinder gemeldet werden, ist die Polizei auf jeden Fall alarmiert. Foto: Silas Stein/dpa

Unbekannte sollen am 24. November versucht haben, ein Kind in ein Auto zu zerren. Ermittlungen ergaben nun, dass das Kind „weder berührt, noch festgehalten worden war“.











Gleich zweimal wurde die Polizei in der vergangenen Woche alarmiert, weil Unbekannte in Esslingen Kinder angesprochen haben sollen. In einem Fall, der am Mittwoch aus der Innenstadt gemeldet wurde, konnten die Beamten rasch Entwarnung geben.

Unklar war, was hinter einer Meldung aus dem Esslinger Stadtteil Hohenkreuz steckt, die am Montag vergangener Woche bei der Polizei eingegangen war. Dort hieß es, dass Unbekannte am 24. November kurz nach 15 Uhr nahe einem Drogeriemarkt versucht hätten, ein Kind in ein Fahrzeug zu zerren. Das mutmaßliche Opfer gab an, es habe sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen können. Zeugen konnten allerdings nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei hatte auch in diesem Fall sofort die Ermittlungen aufgenommen. „Wir nehmen solche Meldungen auf jeden Fall sehr ernst“, versicherte ein Polizeisprecher. Inzwischen konnte die Polizei jedoch klären, dass das Kind „weder berührt, noch festgehalten worden war“.

Gerüchte, dass das Kind überhaupt nicht angesprochen worden sein soll, konnte der Polizeisprecher bislang allerdings auch nicht bestätigen: „Wir ermitteln auf jeden Fall weiter und versuchen, weitere Hintergründe aufzuklären“, sagt der Polizeisprecher.