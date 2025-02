Ermittlungserfolg in Oberesslingen: Friseursalon-Einbrecher gefasst

1 Die Polizei hat den Mann gefasst, der in einen Oberesslinger Friseursalon eingebrochen war. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Die Polizei hat einen 33-Jährigen gefasst, der in einen Oberesslinger Friseursalon eingebrochen sein soll. Der Mann hatte in Stuttgart ebenfalls Einbrüche begangen.











Link kopiert

Nach dem Einbruch in einen Friseursalon in der Esslinger Paulinenstraße, der sich am vergangenen Donnerstag ereignet hat, verzeichnet die Polizei einen raschen Ermittlungserfolg. Im Zuge der Maßnahmen stießen Beamte des Polizeipostens Oberesslingen auf vergleichbare Fälle, die in der Nacht zum Freitag im Stadtgebiet von Stuttgart geschehen sind.

Unsere Empfehlung für Sie Einsatz in Esslingen Unbekannter bricht in Schule ein – Polizei sucht Zeugen Ein bislang Unbekannter bricht am Wochenende in eine Schule in Esslingen ein. Die Polizei ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen einen dort festgenommen 33-Jährigen, der auch für den Einbruch in Oberesslingen verantwortlich zu sein scheint. Mit einem entsprechenden Beschluss wurde noch am Freitag die Esslinger Wohnung des Mannes durchsucht. Darin fanden und beschlagnahmte die Polizei das Diebesgut aus dem Einbruch in den Friseurladen. Der mutmaßliche Täter wird nun, neben seinen Taten in Stuttgart, auch wegen des Einbruchs in Oberesslingen angezeigt.