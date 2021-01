1 Geldautomaten, wie hier in Plochingen, geraten immer öfter ins Visier. Foto: SDMG/Sven Kohls

Kripo klärt Sprengungen von Geld- und Ticketautomaten in Stuttgart und Wernau. Einer der Verdächtigen soll auch als Tresorknacker in Leonberg am Werk gewesen sein.

Stuttgart/Wernau - Es knallt an allen möglichen Ecken und Enden: Rekordverdächtig häufig sind im letzten Jahr Bankomaten in die Luft gesprengt worden – mit Gas oder Sprengstoff. Etwa 400 Fälle bundesweit gelten als Höchstwert. Dabei sind zumeist reisende Banden am Werk – aber nicht immer, wie ein nun offenbar geklärter Fall in Feuerbach zeigt. Nach mehrwöchigen Ermittlungen hat die Kripo ein eher ortsansässiges Trio erwischt. Ähnliches gilt für den Ermittlungserfolg in Wernau (Kreis Esslingen), wo am Bahnhof ein Ticketautomat gesprengt worden war.