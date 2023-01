1 Einsatz der Polizei im Wohngebiet Tullauer Höhe in Schwäbisch Hall Foto: Tanja Kurz

Am Dienstag hat es einen Polizeieinsatz in Schwäbisch Hall gegeben. Er steht nach Angaben der Polizei im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem gewaltsamen Tod mehrerer Seniorinnen.















Im Schwäbisch Haller Wohngebiet Tullauer Höhe ist es am späten Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Mehrere Beamte in Zivil durchsuchten einen Müllcontainer vor einem Wohnblock und sicherten den Eingang.

Unsere Empfehlung für Sie Raum Schwäbisch Hall Polizei prüft nach Tod von Seniorinnen mögliche Parallelen Seit Ende 2020 sind in der Region Schwäbisch Hall mehrerer Seniorinnen gewaltsam ums Leben gekommen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der drei Taten nicht aus. So ist der Stand der Ermittlungen.

Das Gebäude liegt unweit des Hochhauses, in dessen Penthouse am 14. Oktober 2020 die 94 Jahre alte Elfriede Huchler und nahe des Mehrfamilienhauses, in dem am 23. Dezember 2022 die 77-jährige Heidemarie K. tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurden.

75 Beamte in der Sonderkommission „Höhe“

Polizeioberkommissar Robert Kauer vom Polizeipräsidium Aalen bestätigt, dass der Einsatz in Zusammenhang mit der Sonderkommission „Höhe“ steht, die auf nunmehr 75 Beamte aufgestockt wurde. Ein dritter Todesfall ereignete sich am 25. Januar 2023 im nahen Michelbach/Bilz. Hier wurde eine 89 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Auch in diesem Fall deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin.