Ermittlungen in Wernau: Einbruch in Gaststätte

1 Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Wernau. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in eine Gaststätte in Wernau (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hat sich der Täter an mehreren Spielautomaten zu schaffen gemacht.











In eine Gaststätte in Wernau ist eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Der Täter ist unbekannt. Demnach ereignete sich der Vorfall in einem Lokal in der Kirchheimer Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Einbrecher hat es auf Spielautomaten abgesehen

Der Zutritt zum Gastraum sei wohl gewaltsam über eine Hintertür erfolgt. Im Innern seien mehrere Spielautomaten angegangen worden. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Schaden könne noch nicht beziffert werden.