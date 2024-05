Ermittlungen in Neuffen: Unbekannter stiehlt teuren Transporter

1 Die Polizei ermittelt in Neuffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Neuffener Ortsteil Kappishäusern (Kreis Esslingen) einen teuren Transporter gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehr als 50 000 Euro.











Eine unbekannte Person hat in Kappishäusern zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag einen Transporter gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt auf einem Hof in der Dettinger Straße.

Bei dem Transporter handele es sich um einen blauen Ford Transit mit dem Kennzeichen NT-BT 2312. Sein Wert belaufe sich auf mehr als 50 000 Euro. Zudem befanden sich in dem Auto hochwertige Werkzeuge.

Polizei sucht Zeugen

Der Mitteilung zufolge nutzte der Täter vermutlich einen Originalschlüssel, den er zuvor geklaut hatte. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0 70 22/9 22 40 zu melden.