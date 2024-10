Ermittlungen in Neckartenzlingen: Unbekannter mit entblößtem Glied soll Frau belästigt haben

1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 25-Jährige meldet der Polizei, dass ein Mann in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) versucht habe, sie zu berühren. Laut der Frau hatte er dabei seinen Penis in der Hand. Nun werden Zeugen gesucht.











Ein Unbekannter soll am Dienstagabend in der Metzinger Straße in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) eine 25-Jährige sexuell angegangen haben. Der Aussage der Frau zufolge bemerkte sie gegen 22.45 Uhr beim Betreten eines Wohnhauses den hinter ihr stehenden Mann, teilt die Polizei mit. Er habe sein entblößtes Glied in der Hand gehalten und versucht, die 25-Jährige zu berühren. Nachdem die Frau bei einem Bekannten geklingelt hatte, sei der Mann geflohen.

Laut der Polizei trug der Unbekannte dunkle, kurze Haare, eine Brille, einen schwarzen Kapuzenpulli, eine Jeans, eine grün-braune Jacke und einen grauen Rucksack. Er soll mit einem Bus aus Richtung Nürtingen bis zur Haltestelle am Neckartenzlinger Rathaus gefahren sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 22/9 22 40 zu melden.