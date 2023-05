Vorfall in Ostfildern Gegen fahrendes Auto geschlagen und mit Metallrohr zugeschlagen

Die Polizei habt am Donnerstag in Ostfildern einen 30-Jährigen festgenommen, der in psychischem Ausnahmezustand gegen ein fahrendes Auto getreten haben soll. Danach soll er einen Mitbewohner mit einem Metallrohr angegriffen haben.