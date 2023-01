1 Cyberkriminelle erpressen Firmen um Millionen. Die Unternehmen erhalten dann Unterstützung von Cyberspezialisten der Esslinger Kriminalpolizei. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Spezialisten aus Esslingen ermitteln mit dem FBI gegen kriminelle Hacker. Die lokale Wirtschaft ist froh, diese Experten vor Ort zu haben.















Es war die Top-Nachricht am Donnerstag: Das Hackernetzwerk Hive, das in den vergangenen Jahren tausende Unternehmen weltweit mit Erpressersoftware in Geiselhaft genommen hatte, ist in einer internationalen Operation zerschlagen worden. Und Cyberspezialisten der Kriminalpolizei Esslingen haben es in die Schlagzeilen geschafft. Denn von ihnen kam der entscheidende Hinweis. Bei den Ermittlungen zu einem Angriff gegen ein Unternehmen im Kreis Esslingen war es ihnen gelungen, in die IT-Infrastruktur der Täter einzudringen. In einer von Journalisten weltweit verfolgten Pressekonferenz dankte FBI-Direktor Christopher Ray dem Polizeipräsidium Reutlingen, zu dem die Esslinger Einheit gehört.