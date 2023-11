Ermittlungen gegen 19-Jährigen laufen: Zwei Jugendliche bei Streit in Esslingen mit Messer verletzt

Zwei Jugendliche bei Streit in Esslingen mit Messer verletzt

1 Die Polizei ermittelt gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Tabea Guenzler

Bei einem Streit zwischen drei Heranwachsenden in Esslingen soll ein 19-Jähriger einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar.











Bei einer Auseinandersetzung am in der Nacht zum Freitag hat ein 19-Jähriger in Esslingen offenbar zwei Personen mit einem Messer verletzt. Die Polizei hat nach Angaben eines Sprechers nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der 19-Jährige soll gegen 1.10 Uhr in der Kreuzgartenstraße mit einem 16-Jährigen in Streit geraten sein. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind noch unklar. Schnell soll es aber zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, bis der 16-Jährige und sein 17 Jahre alter Begleiter durch ein Messer verletzt wurden.

Der Jüngere der beiden musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, augenscheinlich waren die Verletzungen der beiden Jugendlichen aber leicht. Die Ermittlungen der Polizei laufen.