Ermittlungen der Bundespolizei: Belästigung und Beleidigung im Zug ab Esslingen

1 Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, der eine Mitreisende im Regionalzug belästigt und beleidigt haben soll. Der Vorfall ereignete sich auf der Fahrt zwischen Esslingen und Stuttgart am Donnerstagmorgen.











Während einer Zugfahrt zwischen Esslingen und Stuttgart soll ein Mann eine 34 Jahre alte Mitreisende zunächst belästigt und später auch beleidigt haben. Das berichtet die Bundespolizei, die zu dem Vorfall um Zeugenhinweise bittet. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung.

Mann starrt 34-Jährige die ganze Zugfahrt an

Demnach ereignete sich der Vorfall Donnerstagmorgen (22. August). Bisherigen Informationen zufolge habe sich die Frau bereits in dem Regionalzug befunden, als sich gegen 6 Uhr der bislang unbekannte Mann beim Halt am Esslinger Bahnhof auf den ihr gegenüberliegenden Sitzplatz setzte. Der Täter sei laut Zeugen circa 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß, habe eine schwarze Umhängetasche, dunkelblaue Jacke der Marke Puma, eine helle Cargo-Hose und blau-weiße Schuhe getragen. Er soll das Bein der Geschädigten zur Seite gedrückt und sie die ganze Fahrt über angestarrt haben. Beim Ausstieg am Stuttgarter Hauptbahnhof habe der Mann die 34-Jährige schließlich mehrfach verbal beleidigt, bevor er sich in Richtung Personentunnel entfernte.

Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter Telefon 07/11 / 87 03 50 zu melden.