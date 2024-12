Ermittler melden Erfolg: Leiche in Denkendorf: Sohn soll Vater getötet haben

1 Nach dem Leichenfund in Denkendorf konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Zu Beginn der Woche wurde in Denkendorf (Kreis Esslingen) ein Leichnam gefunden. Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ergaben: Das war offenbar kein natürlicher Tod. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.











Nach dem Fund des Leichnams eines 81-Jährigen am Montag in dessen Wohnhaus in Denkendorf konnte die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Freitag einen Ermittlungserfolg vermelden. Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts wurde der 49 Jahre alte Sohn des Verstorbenen festgenommen. Er steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben.

Rückblick: Am Montagnachmittag waren die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr verständigt worden, nachdem ein Bekannter den Senior nicht erreichen konnte. In der Folge fanden die Beamten den Leichnam des 81-Jährigen nach einer sogenannten Notöffnung der Wohnung.

In dem 11 000-Einwohner-Ort Denkendorf wurde ein 81-Jähriger tot aufgefunden. Offenbar steckt ein Verbrechen dahinter. Foto: Horst Rudel

Unter einer Notöffnung versteht die Polizei die gewaltsame Öffnung einer Wohnung oder eines Hauses auf Grund einer Notfallsituation.

Leiche im Kreis Esslingen wurde obduziert

Am Mittwoch wurde die Leiche obduziert. Diese Obduktion und weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben laut Polizei ausreichend Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt. Und die Polizei machte auch einen Verdächtigen aus: der Sohn des Verstorbenen, der offenbar unter der selben Adresse wie der Vater gemeldet war.

Der 49-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl und wies den Beschuldigten in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie ein.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Ablauf und dem Motiv der Tat, dauern an.