„Erlesene Orte“: Literarische Kabinettstückchen vor reizvollen Esslinger Kulissen

1 In Anja Schicks Pflanzenparadies „Blütezeit“ in Berkheim gedeihen nicht nur die zauberhaftesten Gewächse – Gerhard Polacek bringt dort auch Literatur zum Blühen. Foto: privat

Jeden Sommer präsentieren die Stadtbücherei, unsere Zeitung und der Schauspieler Gerhard Polacek „Erlesene Orte“ in Esslingen. Am Samstag startet der Vorverkauf.











Link kopiert

Schon vor mehr als 200 Jahren schwärmte der Dichter Achim von Arnim anlässlich eines Besuchs in Esslingen: „Das ist eine Stadt! Kein Schritt ohne besondere Merkwürdigkeit.“ Wer heute durch die einstige Reichsstadt flaniert, kann des Dichters Wort an allen Ecken und Enden bestätigt finden. Esslingen ist voller historischer Schätze, voller architektonischer Reize – und voller Überraschungen. Einige der schönsten, originellsten und überraschendsten Orte, die selbst Kenner und Liebhaber oft nicht auf der Rechnung haben, präsentieren die Stadtbücherei und unsere Zeitung jedes Jahr zusammen mit dem Schauspieler Gerhard Polacek zur Sommerzeit als „Erlesene Orte“. Karten gibt es von Samstag an über Reservix.

Die nächste Runde beginnt am 31. Juli, und nach den Erfahrungen der letzten Jahre lässt sich ahnen, dass die Tickets wieder im Handumdrehen vergriffen sein werden. 2011 brachten Gerhard Polacek, unsere Zeitung und die Stadtbücherei diese Lesungsreihe auf den Weg. Und sie hat sich inzwischen zu einem Klassiker entwickelt, der Jahr für Jahr große Resonanz beim literaturbegeisterten Publikum findet.

Erkundungen im Esslinger Untergrund

Die historische Ratsapotheke bot vor zwei Jahren eine reizvolle Kulisse. Foto: Ines Rudel

Mal haben die Veranstalter ihre Gäste in schwindelnde Höhen ins Turmzimmer der Stadtkirche entführt, ein andermal las Polacek tief unten im historischen Wasserspeicher der Burg oder im Mettinger Luftschutzbunker. Mal traf man sich in einer leergepumpten Schleusenkammer, mal in einem verwaisten Hotel, auf der Hochwacht oder im Dicken Turm.

Zu jedem dieser Orte wählt Gerhard Polacek literarische Kabinettstückchen aus, die perfekt zum Ambiente passen. Dazu servieren die Veranstalter kleine Erfrischungen. Und noch etwas macht diese Reihe so besonders: Jede Veranstaltung bleibt ein einmaliges Ereignis, obwohl die Tickets heiß begehrt und häufig binnen weniger Tage nach Vorverkaufsbeginn vergriffen sind.

Esslinger Schauspieler würdigt den „rasenden Reporter“

Aufmerksames Publikum in Rolf Bays Glasatelier. Foto: Roberto Bulgrin

Drei „Erlesene Orte“ haben die Veranstalter für diesen Sommer ausgewählt. Zum Auftakt geht es am Donnerstag, 31. Juli, um 18 Uhr in den „Papyruswald“: Tief unten in den Katakomben des Druck- und Verlagshauses unserer Zeitung in der Zeppelinstraße, deren Türen sich ansonsten für Besucher kaum einmal öffnen, gibt es einen Wald aus mächtigen Papierrollen. Dort warten sie geduldig, bis sie sich, einem Schmetterling gleich, zu einer Zeitung entfalten dürfen. Ungeduldig hilft ihnen dabei der „rasende Reporter“, dem Gerhard Polacek an diesem Abend die Ehre erweist.

Egon Erwin Kisch ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Journalisten und Reporter, und er gilt bis heute als Begründer der modernen Reportage. Einige von Kischs spannendsten Texten wird Polacek an diesem Abend präsentieren.

Der Himmel hängt voller Geigen, wenn die „Erlesenen Orte“ am Donnerstag, 21. August, um 18 Uhr beim Geigenbauer Eberhard Thiessen in der Webergasse 22 gastieren. Mitten in Esslingens Altstadt heilt Thiessen kränkelnde Streichinstrumente, die alle Saiten hängen lassen, und bringt sie wieder auf den rechten Ton. Und wer weiß: Vielleicht schlummert in einem der Frösche des Geigenbogens auch ein Prinz oder eine Prinzessin.

Im Esslinger Stadtteil Berkheim soll Humor im Gewächshaus blühen

Auch in einer leer gepumpten Schleusenkammer hat Gerhard Polacek schon mal gelesen. Foto: Roberto Bulgrin

Und schließlich wird Gerhard Polacek am Donnerstag, 28. August, ab 18 Uhr in Anja Schicks „Blütezeit“ in der Gärtnerei Zeh (Grund 4 in Berkheim) durch die Blume lesen: Zwischen den unterschiedlichsten Gewächsen treibt sich in Anja Schicks liebevollst gestaltetem Blütenparadies deutscher Humor aus Jahrhunderten herum. „Ja, es gibt ihn“, versichert Polacek. „Aber er ist sehr scheu. Auf unserer einzigartigen Expedition wollen wir einige der schönsten Exemplare entdecken.“

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen der Reihe „Erlesene Orte“ beginnt am Samstag, 12. Juli, um 10 Uhr. Tickets zum Preis von 15 Euro gibt es ausschließlich bei Reservix. Die Karten können im Internet oder bei Reservix-Vorverkaufsstellen wie der Stadtinfo gekauft werden.