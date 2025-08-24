„Erlesene Orte“ in Esslingen: Literatur erleben, wo der Himmel voller Geigen hängt

1 Zwischen Literatur und Musik: Das Publikum war hautnah dabei. Foto: Roberto Bulgrin

In der Reihe „Erlesene Orte“ haben die Stadtbücherei und unsere Zeitung beim Geigenbauer Eberhard Thiessen Station gemacht. Dort las Gerhard Polacek Texte zur Musik.











Gewöhnlich hängt der Himmel in Operetten, Schlagertexten oder alten Gemälden voller Geigen. Beim Esslinger Geigenbaumeister Eberhard Thiessen ist dieses Bonmot wörtlich zu nehmen. Unzählige Streichinstrumente sind in seiner Werkstatt in der Webergasse 22 aufgereiht – vielen hat Thiessen wieder neues Leben eingehaucht. Und wer sich bei ihm umschaut, die liebevoll gearbeiteten Geigen, Bratschen oder Celli genauer betrachtet und sich mit dem Meister unterhält, der spürt, warum Thiessens Handwerk nicht nur musikalisch ganz viel mit Kunst zu tun hat. Ein solcher Ort, der auf Musikliebhaber fast magisch wirkt, war wie geschaffen für die jüngste Veranstaltung der Reihe „Erlesene Orte“.