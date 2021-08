Bundestagswahl 2021 Robert Langer tritt im Wahlkreis Esslingen für die FDP an

Vor vier Jahren wollten sie nicht mehr. Die Liberalen lehnten eine Regierungsbeteiligung in Berlin ab. Nun versuchen sie es erneut: Robert Langer tritt im Wahlkreis Esslingen für die FDP bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, an.