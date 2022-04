1 Christoph und Simone Graser vor ihrem Neuzugang, dem rustikalen Automatenhäuschen. Foto: pst/Peter Stotz

Der Laden des Erlenhofs in Thomashardt bietet Lebensmittel aus eigener Produktion und der Umgebung an. Drei Automaten schieben auch sonntags Dienst.















In einer ganzen Reihe von Kommunen im Kreis Esslingen haben Landwirte auf ihren Höfen Verkaufsstellen für ihre Produkte eingerichtet. Im Lichtenwalder Teilort Thomashardt bietet die Familie Graser vom Erlenhof Frisches aus eigener oder regionaler Produktion an, dazu gibt es saisonal geprägte Dekorationsartikel. In einem rustikalen Häuschen können sich die Kunden überdies an drei Automaten rund um die Uhr bedienen und sich aus der Bücherzelle des Hofs noch etwas Lesestoff mitnehmen.