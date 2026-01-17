Erleichterung für Betriebe: „Ein Hammer“: Neuer Handwerkerparkausweis gilt jetzt im ganzen Kreis Esslingen
1
Esslingens Landrat Marcel Musolf (rechts) hat symbolisch den ersten Parkausweis an Kreishandwerksmeister Karl Boßler überreicht – so groß ist die Karte in der Realität nicht. Foto: Roberto Bulgrin

In den 44 Städten und Gemeinden des Kreises Esslingen dürfen Handwerker im Einsatz ab sofort kostenfrei parken. So viel kostet die einheitliche Sondergenehmigung fürs Firmenfahrzeug.

Er ist endlich da: Seit Jahresbeginn können Handwerksbetriebe im Landkreis Esslingen einen kreisweit gültigen Handwerkerparkausweis beantragen. Die offiziell erste und der Symbolik wegen überdimensionierte Sichtkarte für das Firmenfahrzeug hat Landrat Marcel Musolf jetzt an Kreishandwerksmeister Karl Boßler überreicht.

