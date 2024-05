Erlebnistag der Esslinger Wengerter: Wandertag in den Esslinger Weinbergen

5 Jung und Alt zog es am Muttertag zum Wandern in die Esslinger Weinberge. Foto: /Roberto Bulgrin

Die Esslinger Wengerter von TemWerk haben am Sonntag zum Weinwandertag eingeladen. Bei schönstem Wetter zog das Wandererlebnis alle Generationen an.











Ein reges Auf und Ab herrschte am Sonntag in den Esslinger Weinbergen. Jüngere und ältere Spaziergänger nutzen den 39. Weinwandertag, um die Terrassenweinberge über der Innenstadt zu entdecken. Sie konnten auf der dreieinhalb Kilometer langen Strecke auch mit den Winzern von Team-Werk Esslingen ins Gespräch kommen, die über ihre Arbeit berichteten. Neben Informationen über den Weinbau in Esslingen gab es für die Besucherinnen und Besucher an mehreren Ständen entlang der Strecke aber auch Esslinger Weine sowie allerlei Nahrhaftes. Zudem war mit einer Laufkarte und einem Quiz für ein Familienerlebnis gesorgt.