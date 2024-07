Erlachsee in Denkendorf: Besuch bei einem der seltenen Seen auf den Fildern

1 Der Denkendorfer Erlachsee ist eines der wenigen stehenden Gewässer auf den Fildern und seit fast 90 Jahren besonders geschützt. Foto: /Kerstin Dannath

Der Denkendorfer Erlachsee ist seit vielen Jahren besonders geschützt. Um die Pflege der Naturoase mitten auf den Fildern kümmert sich Nabu-Leute. Dabei haben sie so manche Widersacher, wie ausgesetzte Schildkröten oder Angler.











Link kopiert

Der hohe und pfeifende Ruf eines Eisvogels durchdringt die morgendliche Idylle am Denkendorfer Erlachsee – am westlichen Ufer blühen rote und weiße Seerosen, bunt schillernde Libellen zeigen stolz ihre exzellenten Flugkünste: Fast könnte man vergessen, dass A 8 und neue ICE-Trasse in wenigen Hundert Metern Entfernung verlaufen, nur ein stetiges Rauschen ist zu hören. Der Erlachsee ist eines der wenigen stehenden Gewässer auf den Fildern, er liegt an der Landesstraße L 1204 zwischen Denkendorf und Neuhausen, hat eine Fläche von rund 4,4 Hektar und ist von einem intensiven Grüngürtel umgeben.