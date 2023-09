1 Die Kindertheater-Premiere „Das Monster vom blauen Planeten“ (Symbolbild) muss auf den 8. Oktober verschoben werden. Foto: W/B

Wegen Erkrankung im Ensemble verschiebt die Esslinger Junge WLB die Premiere des Kinderstücks „Das Monster vom blauen Planeten“ von diesem Samstag auf den 8. Oktober.











Die Junge WLB verschiebt ihre ursprünglich für diesen Samstag, 23. September, geplante Premiere der Inszenierung „Das Monster vom blauen Planeten“. Grund sind laut Mitteilung des Theaters Erkrankungen im Ensemble. Der neue Premierentermin ist am Sonntag, 8. Oktober, 16 Uhr, im Studio am Blarerplatz.

In dem Stück nach dem Kinderbuch von Cornelia Funke geht es um die Begegnung eines jungen Außerirdischen mit einem Menschen, also um die gegenseitige Erfahrung von Fremdheit. Die Junge-WLB-Leiterin Laura Tetzlaff führt Regie in der Inszenierung für Zuschauerinnen und Zuschauer ab fünf Jahren.