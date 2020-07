1 Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Foto: dpa/Nicolas Armer

Bei einem Sturz auf der Kreisstraße zwischen Erkenbrechtsweiler und Beuren ist ein 69-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Erkenbrechtsweiler - Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße von Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) in Richtung Beuren so schwer gestürzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Der 69-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der K 1262 unterwegs, als sich der Unfall ereignete. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und schlitterte nachfolgend nach links über die Fahrbahn, bevor er gegen die Leitplanken prallte.

Die Ursache für den Sturz dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge ein Fahrfehler sein. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 2.000 Euro.