Erkenbrechtsweiler im Kreis Esslingen: 62-jähriger Lkw-Fahrer stirbt an Unfallstelle – mehrere Schwerverletzte

Auf ungeklärter Ursache stößt am Dienstagmittag in Erkenbrechtsweiler ein Lastwagen mit einem Baustellenfahrzeug zusammen. Der 62-jährige Lastwagenfahrer verunglückt tödlich, mehrere Menschen werden verletzt.











Ein schwerer Unfall mit einem Toten und mehreren Verletzten hat sich am Dienstag in der Uracher Straße ereignet. Ein 62-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 11.50 Uhr mit seinem mit Erdaushub beladenen, mehrachsigen Muldenkipper auf der Uracher Straße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache bog er vor der Baustelle an der Kreuzung Kirchheimer Straße/Uracher Straße/Obere Straße nicht wie ausgeschildert nach rechts ab, sondern fuhr geradeaus weiter in die gekennzeichnete und abgesperrte Baustelle, teilt die Polizei mit. Dort sei er frontal gegen den Sattelzug-Kipper eines 63-Jährigen gefahren, der gerade Teer in eine Teermaschine ablud.

Vier Personen schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug nach Angaben der Polizei gegen die Teermaschine gedrückt, wodurch die beiden tonnenschweren Fahrzeuge mehrere Meter nach hinten geschoben wurden. Laut Polizei wurde der Fahrer des Muldenkippers bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Teerlastzuges, der für das Abladen in seinem Fahrzeug bleiben musste, sei schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Drei Arbeiter im Alter von 26, 37 und 53 Jahren, die auf der Baustelle beschäftigt waren, seien ebenfalls schwer verletzt worden. In die Ermittlungen zur Unfallursache wurde nach Angaben der Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen.

Aufwendige Bergungsarbeiten

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 300 000 Euro geschätzt. Neben einem Großaufgebaut von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war ein Rettungshubschrauber sowie Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz, teilt die Polizei mit. Eine Gruppe Kinder, die in der Nähe gestanden und den Unfall beobachtet habe, sei im Rathaus betreut worden. Die Bergung der Teermaschine und der beiden Lastwagen dauerte am späten Nachmittag noch an.