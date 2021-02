5 Die Katzensteigstraße in Bad Cannstatt 1942. Ob das Bild Renate Schmoldas samt Mutter und damals neugeborener Schwester zeigt, ist nicht gesichert – aber zumindest wahrscheinlich. Bilder von der damals Vierjährigen zeigt die Fotostrecke. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Die heute noch lebenden Zeitzeugen waren 1942 zumeist Kinder – denen ihre Kindheit unter anderem mit den in diesem Jahr beginnenden Luftangriffen genommen wird. Renate Schmoldas erinnert sich an ihre ersten Lebensjahre in Bad Cannstatt – und das Trauma einer Bombennacht.

Stuttgart - 1942 ist die Welt für mich noch in Ordnung. Ich bin damals vier Jahre alt und habe deshalb nur bruchstückhafte Erinnerungen an diese Zeit. Meine Eltern und ich wohnen damals in der Katzensteigstraße in Bad Cannstatt. Das Haus hat einen schönen Garten, 1942 kommt meine Schwester zur Welt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob wir auf dem hier gezeigten Foto tatsächlich zu sehen sind. Von der Größe der Kinder her passen würde es aber, und ich gehe damals auch noch nicht in den Kindergarten.