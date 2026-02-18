Erinnerung an NS-Opfer: Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun
Der Künstler Gunter Demnig verlegt Stolpersteine in ganz Deutschland, hier ein Beispiel aus Stuttgart, in der Azenbergstraße 57 zum Gedenken an Fritz Sontheimer, Paul Sontheimer und Heinz Sontheimer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Filderstadt plant mit Hilfe von Schülern erste Stolperstein-Verlegungen. In Leinfelden-Echterdingen ist man noch nicht so weit. Warum?

Warum gibt es in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt keine Stolpersteine? Die Frage kam kürzlich anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages auf. Tatsächlich ist sie mehr als berechtigt, gibt es doch das Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig seit 1992. Schon seit 2003 erinnern Stolpersteine in Stuttgart an Opfer des NS-Regimes. Und ganz aktuell werden am 20. Februar im benachbarten Neuhausen auf den Fildern erstmals fünf Stolpersteine verlegt.

