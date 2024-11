Erinnerung an einen mutigen Pfarrer: Paul Veil bot den Nationalsozialisten die Stirn

Erinnerung an einen mutigen Pfarrer

1 Jörg Thierfelder würdigt Paul Veil und seinen Mut in einem Buch. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Der evangelische Pfarrer predigte im Kreis Esslingen gegen die Nazis – und war lange Zeit vergessen. Der Kirchenhistoriker Jörg Thierfelder will das mit einem Buch jetzt ändern.











Es war ein Foto, das Jörg Thierfelder auf die Spur von Paul Veil brachte. Es zeigt den Pfarrer im Dezember 1938 neben einem Schild am Gartenzaun des Pfarrhauses von Roßwälden bei Ebersbach. „Judenknecht Veil“ ist darauf zu lesen. Die Gestapo hatte es angebracht, nachdem Veil in seiner Predigt am Buß- und Bettag 1938 die Gräuel der Reichspogromnacht angeprangert hatte. Später folgten eine Anklage und endlose Schikanen.