Erhöhter Kohlenmonoxid-Wert in Filderstadt

4 Auch Rettungskräfte des DRK waren vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Einsatz nach Filderstadt (Kreis Esslingen) ausgerückt, da aus einer Tiefgarage merkwürdiger Geruch kam. Anschließende Messungen der Einsatzkräfte ergaben einen erhöhten CO-Wert. Verletzt wurde niemand.

Filderstadt - Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einem Einsatz in die Wiesenstraße in Filderstadt-Bernhausen gerufen. Laut ersten Abgaben der Polizei stellten Anwohner merkwürdigen Geruch aus der Tiefgarage fest und alarmierten die Zentrale.

Keine Verletzten

Anschließende Messungen der Einsatzkräfte der Feuerwehr ergaben einen erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Wert in der Garage. Daraufhin wurde das Mehrfamilienhaus zunächst geräumt. Grund für den erhöhten Wert könnte ein dort stehender Oldtimer gewesen sein, an dem eine Starthilfe durchgeführt wurde. Die Garage wurde von der Feuerwehr belüftet und die Bewohner konnten im Anschluss wieder zurück in das Gebäude. Verletzt wurde laut eines Pressesprechers des Polizeipräsidiums Reutlingen niemand.