Was ist Fieber überhaupt? Wissenswerte über Fieber, Erkältungen und erhöhte Temperaturen.

Viele Erkrankungen und Infekte gehen mit Fieber oder erhöhter Temperatur einher. Was wir oft als lästig und unangenehm empfinden, hat jedoch eine wichtige Funktion für den Körper. Lernen Sie deshalb Fieber jetzt aus einem neuen Blickwinkel kennen.

Fieber – Selten ein einzelnes Symptom



Fieber und erhöhte Temperatur können bei einer Erkältung oder einer anderen Infektion in Kombination mit vielfältigen Symptomen auftreten. Typisch sind beispielsweise Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Gliederschmerzen sowie ein allgemeines Krankheitsgefühl und Abgeschlagenheit.

Fieber ist also in der Regel ein Symptom von vielen, das ein Krankheitsgeschehen anzeigt. Wann das Fieber einsetzt, wie lange es dauert, wie es sich entwickelt und wie hoch es klettert, gibt Ärzten dabei wichtige Hinweise auf die Erkrankung. Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn es sich nicht nur um erhöhte Temperatur im Rahmen einer banalen Erkältung handelt.

Ab wann ist es Fieber?



Doch, ab wann ist das Fieber überhaupt Fieber und wann sprechen Mediziner lediglich von erhöhter Temperatur? Das ist recht klar definiert: Als Fieber gilt eine rektal gemessene Körpertemperatur ab 38,0°C. Werte zwischen 37,1°C und 37,9°C gelten als erhöhte Temperatur. Werte von 38,0 bis 38,5°C sehen Mediziner noch als mäßiges Fieber an. Hohes Fieber definieren sie im Bereich von 38,5°C bis 40,5°C. Werte darüber gelten als extremes Fieber.

Wird die Körpertemperatur anders – etwa unter der Zunge oder unter dem Arm in der Achselhöhle – gemessen, sind die Werte niedriger, da diese Regionen „kühler“ sind.

Wie entsteht Fieber?



Unser Körper hat ein Zentrum, das für die Regulation der Körpertemperatur zuständig ist: Der Hypothalamus. Seine Aufgabe ist es, für lebenswichtige Organe wie Gehirn, Herz und Leber eine möglichst gleichbleibende Temperatur zu garantieren.

Dafür hat der Hypothalamus einen „Sollwert“, der bei rund 37,0°C liegt. Den Wert erhält er, indem er den Körper mit Wärmeproduktion (wie Muskelzittern) oder Wärmeabgabe (beispielsweise stärkere Durchblutung von Händen, Füßen und Gesicht) beauftragt.

Diesen Sollwert können verschiedene Faktoren, die sogenannten Pyrogene, verschieben. Zu solchen Faktoren gehören körpereigene Substanzen, die Entzündungsreaktionen verstärken. Auch von außen eindringende Keime wie Bakterien und Viren veranlassen den Körper mitunter, den Sollwert der Temperatur nach oben zu regeln.

Dann erhöht der Hypothalamus die Temperatur und wir bekommen Fieber. Unterschieden werden muss das Fieber allerdings von seltenen Entgleisungen der Regulation der Körpertemperatur. Während Pyrogene für die Entstehung von erhöhter Temperatur und Fieber verantwortlich sind, steigt bei Regulationsstörungen die Körpertemperatur ohne ihre Anwesenheit.

Fieber als Körperfunktion



Fieber ist nicht per se bedrohlich. Im Gegenteil: Es erfüllt wichtige Funktionen bei einem Krankheitsgeschehen. Deshalb sollten Sie nicht grundsätzlich versuchen, es zu senken. Es dient nämlich unterstützend der Abwehr von Krankheitserregern.

Viele Eindringlinge haben sich an unsere normale Körpertemperatur angepasst. Sie gedeihen also bei dieser auch am besten. Steigt jedoch die Temperatur, schadet das diesen Organismen.

Außerdem laufen bei einer höheren Körpertemperatur viele Prozesse im Körper schneller ab. So sind zahlreiche Zellen des Immunsystems im Bereich von 38,0°C bis 41,0°C aktiver – also genau dann, wenn wir Fieber haben. Sie teilen sich schneller, sind beweglicher und können ihre Aufgaben effizienter erfüllen. Erst über 41,0°C lässt dieser positive Effekt wieder nach. Sehr hohes Fieber ist für den Körper demnach weniger produktiv.

Dieser Zusammenhang zeigt deutlich: Es ist nicht immer sinnvoll, Fieber zu senken. Mitunter können wir den Krankheitsverlauf dadurch sogar negativ beeinflussen.

Dauer: Wie lange hält Fieber an?



Erhöhte Temperatur oder Fieber bei einer Erkältung gehen meist mit einer kontinuierlichen Temperatur einher. Das heißt, sie steigt an, hält dann ihr Niveau mit kleinen Schwankungen unter 1,0°C im Tagesverlauf und fällt mit fortschreitender Genesung wieder ab. Die Dauer des Fiebers hängt dabei wesentlich von der zugrundeliegenden Erkrankung ab. Bei einer Erkältung bleibt es oft nur für zwei bis drei Tage. Schwere Infektionen wie eine bakterielle Lungenentzündung, Typhus, Scharlach oder Fleckfieber können auch längere Fieberphasen haben.

Von der jeweiligen Krankheit abhängig sind auch remittierendes und intermittierendes Fieber, bei denen die Körpertemperatur stärker schwankt und die Patienten kürzere, fieberfreie Phasen haben.

Zyklisch immer wiederkehrendes Fieber ist typisch für einige Erkrankungen wie etwa die Tropenkrankheit Malaria, die deshalb auch Wechselfieber heißt. Hier wechseln sich Fieberschübe mit fieberfreien Tagen ab.

Verläuft das Fieber über mehrere Wochen in Wellen, kann es auf Krankheiten wie Brucellose hindeuten und wird undulierendes Fieber genannt. Die fiebernden und fieberfreien Phasen sind dabei etwa gleich lang.