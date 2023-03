1 Jugendliche und junge Männer tragen am häufigsten schmutzige Unterhosen (Symbolbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Einer Umfrage zufolge tragen in Deutschland etwa 25 Prozent aller Männer ihre Unterhose länger als einen Tag. Unter den Frauen ist der Anteil deutlich niedriger, wie die Erhebung des Marktinstituts GfK zeigt.















Etwa jeder vierte Mann in Deutschland wechselt einer Umfrage zufolge nicht täglich seine Unterhose. Unter den Frauen trägt dagegen nur jede zehnte ihre Unterwäsche länger als einen Tag. Das geht aus der am Mittwoch in Hamburg veröffentlichten GfK-Erhebung im Auftrag des Onlinehändlers Galaxus hervor. Geschlechterübergreifend gaben 84 Prozent der Befragten an, ihre Unterwäsche wie empfohlen mindestens einmal am Tag zu wechseln.

Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen tragen am häufigsten die 16- bis 29-Jährigen schmutzige Unterhosen, gefolgt von den 50- bis 74-Jährigen. Menschen mit geringer Schulbildung und niedrigem Einkommen gehören demnach zu den Menschen, die Unterwäsche länger tragen.

Duschen hat bei der Körperhygiene Priorität

Vier von zehn Befragten wechseln zudem ihre Bettwäsche seltener als im empfohlenen Zweiwochenrhythmus. Am reinlichsten sind diesbezüglich 16- bis 29-Jährige. Maßgeblich für die Hygiene war dabei auch die Haushaltsgröße: In Single- oder Zweierhaushalten wird das Bett seltener bezogen als in größeren Familienhaushalten.

Zahnärzte empfehlen, Zahnbürsten nach drei Monaten auszutauschen. An diese Empfehlung halten sich der Umfrage nach viele. Bei 16- bis 29-Jährigen ist der Anteil derer, die sie seltener wechseln, mit knapp zehn Prozent am höchsten. Die meisten Befragten, die seltener als vierteljährlich wechseln, sind Geringverdiener.

Duschen steht in Sachen Körperhygiene bei den Befragten an erster Stelle. Rund 40 Prozent gaben an, mindestens einmal am Tag zu duschen oder zu baden. Nur sechs Prozent gaben an, sich einmal in der Woche oder noch seltener unter die Dusche zu stellen. Für die Erhebung wurden 1.500 Menschen zwischen 16 und 74 Jahren befragt.