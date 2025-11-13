Ergebnis der Umfrage: Wer backt denn nun die besten Brezeln im Kreis Esslingen?

1 Außen knusprig, innen luftig: die perfekte Brezel. (Symbolfoto) Foto: /Panthermedia

Die Frage, welcher Bäcker im Kreis Esslingen die beste Brezel backt, bewegt die schwäbischen Gemüter. Mehr als 4000 Personen haben an der Umfrage unserer Zeitung teilgenommen und verraten, wo ihnen das geschlungene Laugengebäck am besten schmeckt. Und gewonnen hat: Tja, wir wollen es etwas spannend machen.

Vorweg: Die Stimmen verteilen sich auf mehr als 80 verschiedene Bäckereien. Darunter auch Betriebe aus Stuttgart, den Kreisen Böblingen und Reutlingen sowie dem Zollern-Albkreis sind dabei. Die können aber freilich nicht in ein Ranking der besten Brezelbäcker im Kreis Esslingen aufgenommen werden. Ein überraschendes Ergebnis: Mehrere Filialen der Supermarktkette Lidl stehen bei den Brezel-Fans im Kreis Esslingen hoch im Kurs. Für eine Platzierung unter den Top-Brezelbäckern reicht es aber nicht.

Trotz der regen Beteiligung muss zudem deutlich gemacht werden, dass diese Erhebung nicht repräsentativ ist. Und es gibt zwar einen eindeutigen Gewinner, allerdings verteilen sich die Stimmen derart breit, dass der Schluss dieser Umfrage lauten muss: Richtig gute Brezeln gibt es vielerorts im Kreis Esslingen.

Die Top-Brezelbäcker im Kreis Esslingen

Trotzdem wollen wir natürlich die Top-Fünf der beliebtesten Brezelbäcker aus der Umfrage vorstellen:

Mit seinen drei Filialen hat sich die Bäckerei Conzelmann in das Herz der Esslinger gebacken. Mit mehr als 100 Stimmen reicht es immerhin für Rang fünf im Kreis. Zur kurzen Erklärung, warum keine genauen Zahlen genannt werden: Durch verkürzte oder alternative Schreibweisen der Bäckereien konnten diverse Antworten in der Umfrage nur lose zugeordnet werden. Hat eine Bäckerei mehr als eine Filiale, wurden die Stimmen zusammengerechnet.

Für Rang vier geht es in die Teck-Region: Die Bäckerei Goll konnte mehr als 130 Umfragteteilnehmende von ihrer Brezelbackkunst überzeugen. Mit acht Filialen ist Goll in und um Kirchheim, Bissingen und Weilheim zu finden.

Die Plätze zwei und drei gehen an etwas größere Ketten

Zwei etwas größere Bäckereibetriebe haben sich die Plätze zwei und drei erbacken. Zoller mit Zentrale in Esslingen und 26 Filialen, die sich zum Großteil im Kreis Esslingen befinden, konnte etwa 160 Stimmen auf sich vereinigen. Das Unternehmen wurde 1898 in Esslingen gegründet und ist noch heute von der Familie Zoller geführt.

Noch etwas älter ist die Stadtbäckerei Schultheiss mit Sitz in Ostfildern. Mehr als 190 Laugengebäck-Liebhaber stimmten für das Familienunternehmen, das nach eigenen Angaben bereits im Jahr 1886 gegründet wurde und in inzwischen fünfter Generation von der Familie Schultheiss geleitet wird. Die Bäckerei hat 25 Filialen, darunter Geschäfte in Esslingen, Plochingen und Stuttgart.

Der vermutlich beste Brezelbäcker im Kreis Esslingen

Der eindeutige Gewinner der Umfrage mit mehr als 340 Stimmen heißt Gässlesbäck in Wolfschlugen. Für den Inhaber und Bäckermeister Nico Marcel Maier eine erfreuliche Überraschung. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns gegen die größeren Bäckereien durchsetzen können“, sagt der 39-Jährige, der die Bäckerei seit dem Jahr 2023 führt.

Einfach lecker: frisch aus dem Ofen und mit etwas Butter (Symbolfoto)

Wie er sich den Erfolg erklärt? „Wir haben viele Kunden“, sagt Maier. Zwischen 800 und 1000 Brezeln verkaufe der Betrieb an einem normalen Tag. Am Brezelaktionstag am Donnerstag, bei dem es beim Kauf von fünf Brezeln die sechste umsonst gibt, seien es ungefähr 1800. „Wir backen die Brezeln laufend frisch. Das ist vielleicht auch unser Vorteil als kleine Bäckerei mit nur einer Filiale“, sagt Maier. Es stecke viel Handarbeit darin: „Wir benutzen nur die nötigsten Maschinen.“

Wolfschlugen unterstützt den Gässlesbäck

Ein bisschen Werbung für die Umfrage hätten sie gemacht und sie in den sozialen Medien geteilt, räumt Maier ein. Auch die örtlichen Vereine hätten bei der Verbreitung mitgeholfen. „Ich bin gut vernetzt im Ort“, sagt der Bäckereichef.

Das Rezept der Brezeln stamme noch von seinem Großvater: „Klar, wir haben über die Jahre ein paar Anpassungen und Verfeinerungen vorgenommen, aber das Grundrezept nutzen wir schon lange.“ Seine Lehre hat der Bäckermeister nicht in seinem Familienbetrieb gemacht, sondern bei Zoller. Danach habe er weitere Erfahrungen gesammelt, beispielsweise in Berlin sowie Potsdam, und die Meisterschule abgeschlossen, bevor er wieder in den heimischen Betrieb eingestiegen sei.

Was genau die Brezeln beim Gässlesbäck so besonders macht und wie der richtige Schwung beim Schlingen gelingt, zeigt Nico Marcel Maier unserer Zeitung in Kürze persönlich.