Erfrischung bei Hitze: Kirchheim hat jetzt drei Trinkwasserbrunnen

1 Ein weiterer kostenloser Trinkwasserbrunnen sorgt in Kirchheim für Erfrischung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Stadt Kirchheim (Kreis Esslingen) hat beim Weltladen in der Dettinger Straße den nunmehr dritten kostenlosen Wasserspender in Betrieb genommen.











Die Stadt Kirchheim reagiert auf die zunehmende Sommerhitze und baut ihr Angebot an kostenlosem Trinkwasser weiter aus: Beim Weltladen in der Dettinger Straße haben die Stadtwerke an diesem Montag einen weiteren Trinkwasserbrunnen in Betrieb genommen – es ist bereits der Dritte im Stadtgebiet. Die beiden anderen befinden sich bei der Stadtbücherei und am Rossmarkt.

Die Sommer werden heißer, und ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Hitzeschutzes. Mit dem kostenlosen Angebot an öffentlichen Trinkwasserbrunnen will die Stadt zur Gesundheitsvorsorge und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum beitragen, informiert die Verwaltung in einer Mitteilung. Darin betont Oberbürgermeister Pascal Bader: „Als Stadt müssen wir uns auf den Klimawandel vorbereiten. Dazu gehören Anpassungsstrategien gegen Hitze, die wir in einem Hitzeaktionsplan entwickeln: Mehr Grün, mehr Schatten und auch der Zugang zu kostenlosem Trinkwasser sind dabei zentral.“

Das Wasser aus Wasserspendern in Kirchheim ist „bedenkenlos trinkbar“

Die empfohlene durchschnittliche Menge an Wasser, die man pro Tag zu sich nehmen sollte, liegt bei circa 1,5 Litern. Doch bei Hitze und körperlicher Anstrengung steigt der Bedarf stark an. Umso wichtiger sind die von den Stadtwerken finanzierten und betriebenen Brunnen, die über das Landesprogramm Klimopass gefördert werden. „Das Wasser wird regelmäßig kontrolliert und ist bedenkenlos trinkbar“ versichert Dominik Rast, der Wassermeister der Stadtwerke.

Infos über die Standorte der Trinkwasserbrunnen findet man online unter www.kirchheim-teck.de/Klimawandelanpassung. Außerdem sind auf der interaktiven Karte Orte hinterlegt, die öffentlich zugänglich und kühl sind - zum Beispiel Grünanlagen, Gewässer oder öffentliche Gebäude, in denen man sich vor der Hitze schützen kann.