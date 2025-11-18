Erfrierungsschutz Esslingen: Hier gibt es Wärme für Menschen ohne eigene Wohnung

Hier gibt es Wärme für Menschen ohne eigene Wohnung

1 Für Obdachlose gibt es in Esslingen im Winter einen Erfrierungsschutz (Symbolfoto). Foto: dpa

In Esslingen sorgt der Erfrierungsschutz für Obdachlose in frostigen Nächten. Wie das DRK und die Stadt gemeinsam helfen und was der Kältebus leistet.











In diesen Tagen ist es erstmals frostig geworden in Esslingen und Umgebung, und auch für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst Winterwetter mit Temperaturen am oder sogar unter dem Gefrierpunkt. Für Menschen ohne Wohnung eine harte und gefährliche Zeit, besonders nachts. Für sie bietet die Stadt Esslingen einen Erfrierungsschutz an – ein Ort, an dem Obdach- und Wohnungslose sicher und im Warmen schlafen können.

„Damit soll sichergestellt werden, dass niemand in den kalten Monaten ungeschützt im Freien übernachten muss“, teilt die Stadt mit. Der Erfrierungsschutz werde in diesem Winter überwiegend vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Esslingen betrieben – in enger Kooperation mit der Evangelischen Gesellschaft (Eva). Die Stadt Esslingen stelle die Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstütze das Angebot organisatorisch und logistisch.

DRK-Kältebus hilft Obdachlosen in Esslingen bei Minusgraden

Der Erfrierungsschutz arbeite außerdem eng mit dem Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Ortsverein Esslingen zusammen. Das DRK-Team ist, wenn es Minusgrade hat, mit dem Fahrzeug in der Stadt unterwegs und sucht hilfebedürftige Menschen auf. Sie werden mit warmen Getränken versorgt und in den Erfrierungsschutz begleitet, wenn das erforderlich ist.

Esslingen bietet Obdachlosen dreitägige Zuflucht im Winter

In der Regel von November bis März oder April öffnen die Räumlichkeiten in der Fleischmannstraße 25 täglich für den Check-in von 17 bis 20 Uhr, am Folgetag müssen die Betroffenen die Räume bis 10 Uhr verlassen haben. Wohnungslose können das Angebot an maximal drei aufeinanderfolgenden Nächten nutzen. „Danach wird gemeinsam mit den Fachstellen eine reguläre Unterbringung organisiert, um eine längerfristige Perspektive zu schaffen“, teilt die Stadt weiter mit.

Der Erfrierungsschutz umfasst Schlafplätze, Dusch- und Waschmöglichkeiten sowie ein warmes Getränk. Das Angebot richte sich an alle Menschen, die in den Wintermonaten keine sichere Übernachtungsmöglichkeit haben oder kurzfristig in eine Notlage geraten.