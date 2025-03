Erfolgreiches Volleyballteam: Volleyballer der SV 1845 Esslingen feiern Aufstieg und Pokalcoup

1 So sehen Sieger aus. Die Esslinger feiern den Einzug ins Pokalfinale und den Aufstieg in die Oberliga – mittendrin der zweitligaerfahrene Valentino Nadale. Foto: Fabian Durst

Die Verbandsliga-Volleyballer der SV 1845 Esslingen starten durch – und sehen ihren Weg mit dem Sprung in die Oberliga noch lange nicht am Ende.











Es war einer der wenigen Fälle, in dem sich die Volleyballer der SV 1845 Esslingen nicht sicher waren, ob sie das Spielfeld als Sieger verlassen würden. Aber natürlich glaubten sie an sich. Selbstvertrauen jedenfalls war ausreichend vorhanden. Und tatsächlich gelang ihnen der nächste Coup: Der Esslinger Noch-Verbandsligist warf im Halbfinale des VLW-Pokals den ASV Botnang und damit nach der TSG Tübingen zum zweiten Mal in Folge einen Drittligisten aus dem Wettbewerb. Nun freuen sich die SV-Volleyballer auf das Finale am 4. Mai. Den Aufstieg in die Oberliga haben sie bereits sicher.