Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Business Frühstück“ veranstaltet die Standortinitiative Neue Neckarwiesen (SiNN) regelmäßig Treffen in den Mitgliedsunternehmen. Markenzeichen der Reihe sind Fachvorträge der ausrichtenden Betriebe, spannende Unternehmensführungen und eine tolle Atmosphäre. Der Einladung der Standortinitiative zum Business-Frühstück im Autohaus Jesinger sind 21 SiNN-Mitglieder gefolgt.

Die Geschichte von Mercedes-Benz in der Region Esslingen ist die Geschichte der Wilhelm Jesinger KG. Eindrucksvoll schilderte Geschäftsführerin Elli Roderburg-Schnierle die erfolgreiche Entwicklung. Als einer der ersten Händler der Daimler-Motoren-Gesellschaft verzeichnete das Autohaus seit 1922 ein kontinuierliches, teilweise stürmisches Wachstum. Heute beschäftigt das Familienunternehmen in der dritten und vierten Generation mehr als 130 Mitarbeiter. Ein Meilenstein war die Bündelung der Vertriebsaktivitäten der Mercedespartner Russ, Claus und Jesinger im Kreis Esslingen. Diesen Zusammenschluss Ende der 90er-Jahre zur RussJesinger Vertriebsgesellschaft schilderte Elli Schnierle als „größte Herausforderung in der Unternehmensgeschichte“.

Einen Einblick in den Arbeitsalltag konnten die SiNN-Mitglieder beim Rundgang gewinnen. Alle Werkstatt-Arbeitsplätze sind mit einer eigenen EDV-Station ausgerüstet. So hat jeder Mitarbeiter jederzeit online Zugriff auf das gesamte Werkstatt-Informationssystem bei Jesinger und Mercedes-Benz. Für die anspruchsvolle Arbeit stehen aufwendige Werkstatttechnik und neben den Standardwerkzeugen rund 850 Sonderwerkzeuge zu Verfügung. Im Lager werden ständig 10 000 Teile vorgehalten und im Untergeschoss lagern mehr als 4000 Kundenräder. Großes Gewicht misst Jesinger der Aus- und Weiterbildung bei. Dazu investiert das Unternehmen jährlich 2000 Stunden in die fachliche Weiterbildung. Viel Geld kostet Jesinger die Ausbildung des Nachwuchses. Den ersten SiNN-Termin des Jahres nutzte die Gewerbegebietsmanagerin Claudia Thomas, um die Anliegen und Wünsche der Mitglieder aufzunehmen. Nach der überstandenen Sanierung der Dieter-Roser-Brücke stehen weiterhin Verkehrs- und Infrastrukturthemen im Fokus der Unternehmen.