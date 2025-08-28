Erfolgreicher Mountainbiker: Moritz Silberhorns „Geißcoup“

1 Konzentriert auf der Strecke: Moritz Silberhorn. Foto: Chilimotion

Mountainbiker Moritz Silberhorn vom TV Hegensberg hat mit dem Gewinn der deutschen Enduro-Meisterschaft überrascht, bleibt aber bescheiden.











Die Vorzeichen vor dem Rennwochenende schienen klar: Christian Textor, langjähriger Fahrer und mehrfacher Deutscher Meister, schien erneut auf dem Weg zu seinem sechsten Titel, dicht gefolgt von Lars Pfeifer, dem deutschen U-21-Meister. „Ich dachte, Podium ist drin. Platz eins und zwei werden die beiden aber unter sich ausmachen“, erklärt Moritz Silberhorn. Doch dann kam alles ganz anders: Silberhorn, der Fahrer des TV Hegensberg, holte bei der deutschen Enduro-Meisterschaft am Geißkopf im Bayerischen Wald den Titel. Es war ein unerwarteter wie großer Triumph des 21-Jährigen – und soll nicht der letzte sein. Vor den nächsten Rennen aber bleibt er realistisch und bescheiden.