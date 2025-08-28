Erfolgreicher Mountainbiker: Moritz Silberhorns „Geißcoup“
1
Konzentriert auf der Strecke: Moritz Silberhorn. Foto: Chilimotion

Mountainbiker Moritz Silberhorn vom TV Hegensberg hat mit dem Gewinn der deutschen Enduro-Meisterschaft überrascht, bleibt aber bescheiden.

Die Vorzeichen vor dem Rennwochenende schienen klar: Christian Textor, langjähriger Fahrer und mehrfacher Deutscher Meister, schien erneut auf dem Weg zu seinem sechsten Titel, dicht gefolgt von Lars Pfeifer, dem deutschen U-21-Meister. „Ich dachte, Podium ist drin. Platz eins und zwei werden die beiden aber unter sich ausmachen“, erklärt Moritz Silberhorn. Doch dann kam alles ganz anders: Silberhorn, der Fahrer des TV Hegensberg, holte bei der deutschen Enduro-Meisterschaft am Geißkopf im Bayerischen Wald den Titel. Es war ein unerwarteter wie großer Triumph des 21-Jährigen – und soll nicht der letzte sein. Vor den nächsten Rennen aber bleibt er realistisch und bescheiden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.