Erfolgreicher Gardetanz im Kreis Esslingen: Kindergarde bei Deutschen Meisterschaften

1 Köln, wir kommen: Nach dem sechsten Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften ist die Kindergarde aus Neuhausen in Köln dabei. Foto: Anke Schönecker/Anke Schönecker

Mit dem sechsten Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften hat sich Neuhausens Kindergarde zum ersten Mal für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Auch die Filderer sind mit mehreren Teams am Start.











Link kopiert

Bei den Süddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Hof flossen Freudentränchen. Die Kindergarde des Narrenbunds Neuhausen schaffte zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften, die am 9. und 10. März in Köln stattfinden. Die zwölf Mädchen starten im Marschtanz. Auch die Filderer aus Leinfelden-Echterdingen haben sich dieses Jahr wieder mit mehreren Teams für den bundesweiten Wettbewerb qualifiziert.

Unsere Empfehlung für Sie Karnevalistischer Tanzsport Hochleistungssport beim Narrenbund Neuhausen Bei den Württembergischen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport beeindrucken die Tänzerinnen und Tänzer in Neuhausen mit präzisen Choreografien.

Die Tänzerinnen und Tänzer aus Leinfelden-Echterdingen starten unter anderem beim Marschtanz der Jugend und der Junioren sowie bei der Garde (weiblich und gemischt). Als Solistinnen vertreten Maja Hahn und Lisa Hölting die Filderer. Bei den Tanzpaaren über 15 Jahre sind Celine Müller und Fabian Stollsteimer in der Lanxess-Arena in Köln am Start. Die erfolgreichen Tanzgarden der Filderer haben schon mehrere Deutsche Meistertitel ertanzt.

Dass die sechs- bis zehnjährigen Mädchen vom Narrenbund Neuhausen die erfolgreiche Tanzsportabteilung nun als Sechste bei den „Süddeutschen“ zum ersten Mal bei der bundesweiten Meisterschaft vertreten, freut Anke Schönecker, die Sprecherin der Abteilung des NBN: „Das ist eine besonders schöne Auszeichnung für unsere Kinder- und Jugendarbeit.“ Die Abteilungsleiterin Caroline Rank spornt die Tänzerinnen nicht nur zu sportlichen Höchstleistungen an. Die langjährige Tänzerin und Trainerin lebt die Fasnets- und Karnevalstradition. Mit ihrem Mann Markus Novak war sie in der zurückliegenden Kampagne in die Rolle des Prinzenpaars geschlüpft. Die Trainerinnen Lea Schnitzer, Lea Pfleghar und Stefanie Ruf haben die Mädchen zum Erfolg geführt. Wie viele andere Trainerinnen sind sie in der Tanzsport-Abteilung groß geworden.

Nach der Süddeutschen Meisterschaft in Hof geht es nun schon am Freitag in die Karnevalshochburg nach Köln. „Die Wettbewerbe sind für die Kinder immer ein besonderes Erlebnis“, schwärmt Anke Schönecker. Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Hof waren an zwei Tagen 7000 Zuschauer und Aktive dabei. Nun fiebern die Mädchen ihrem Auftritt in Köln entgegen.

Wer mitmachen will, kann sich unter tanzsportabteilung@narrenbund-neuhausen.de oder Telefon 01 74/246 65 48 melden.