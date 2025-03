Erfolgreiche Handballteams: Handballaufstiege beim TSV Neuhausen: „Nicht das Ende der Fahnenstange“

1 Beim Frauenteam des TSV Neuhausen ist man das Jubeln gewohnt: Die Madcats feiern wie im vergangenen Jahr den Aufstieg. Foto: /oh

Bei den Handballern des TSV Neuhausen läuft es rund. Das Frauenteam feiert den erneuten Aufstieg und Jubel herrscht auch beim zweiten Männerteam.











Link kopiert

Die Drittliga-Männer sind das Aushängeschild des TSV Neuhausen und sie spielen in der laufenden Runde einen guten Handball. Doch beim TSV glänzen nicht nur sie: In einer fulminanten Saison krönten sich die Neuhausener Frauen vorzeitig zu den Meisterinnen der Landesliga und feiern wie im vergangenen Jahr den Aufstieg. Auch die zweite Männermannschaft spielt in der kommenden Saison eine Klasse höher – in der Landesliga. Abteilungsleiter Markus Scherbaum freut sich mit: „Wir wollen die Teams als Teil des Ganzen sehen, wie eine große Familie.“