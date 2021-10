7 Strom tanken auf der Rettungswache – die Malteser probieren es aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Malteser sind mit der Erprobung eines vollelektrischen Prototyps im Stadtgebiet sehr zufrieden und denken bereits über eine Anschaffung eines solchen Fahrzeugs nach. Doch zwei Hemmnisse könnten das Zukunftsprojekt noch ins Wanken bringen.















Stuttgart - Den spöttischen Witz hören die Frauen und Männer, die an der Zufahrt zum Diakonie-Klinikum versammelt sind, nicht zum ersten Mal. Was man denn wohl mache, wenn der Rettungswagen zum Notfall unterwegs ist und unterwegs die Batterie schlapp mache, will da einer wissen und klopft sich auf die Schenkel. Eine Frage mit ernstem Hintergrund. Denn was da der Öffentlichkeit präsentiert wird, kennt man so bisher nicht. Der erste vollelektrische Rettungswagen der Welt steht da. Die Stuttgarter Malteser testen ihn gerade für zwei Wochen auf Herz und Nieren. So wie zuvor schon einige andere Städte und Rettungsorganisationen.