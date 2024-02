Erfolglose Suche nach drei Unbekannten: Fasnet in Wernau – Zwei Verletzte nach Schlägerei

1 Ein Verletzter ist so aggressiv, dass er gesichert wird. Foto: dpa

Am Rande einer Fasnetsveranstaltung in Wernau (Kreis Esslingen) gab am Samstag eine Schlägerei mit fünf Beteiligten. Zwei Männer wurden verletzt. Ein 27-Jähriger verhielt sich so aggressiv, dass ihm auf dem Weg in die Klinik Handschellen angelegt wurden.











Bei einer Fasnetsveranstaltung ist es am Samstag in der Panoramastraße in Wernau (Kreis Esslingen) zu einer Schlägerei zwischen mindestens fünf Personen gekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach wurde den Beamten gegen 17.30 Uhr mitgeteilt, dass zwei Männer im Alter von 27 und 26 Jahren durch Faustschläge ins Gesicht verletzt wurden. Beide waren betrunken. Als der Rettungsdienst den 27-Jährigen in eine Klinik brachte, verhielt er sich derart aggressiv, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten, so die Polizei. Bei dem Vorfall wurden Rettungskräfte und Polizeibeamte beleidigt. Nach den drei unbekannten Beteiligten wurde gefahndet – ohne Erfolg.