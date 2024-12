Erfolge und Rückschläge: So steht es um den Glasfaserausbau im Kreis Esslingen

1 Knapp ein Drittel der Kreishaushalte haben Zugang zum schnellen Internet. Foto: dpa/Woitas

32,4 Prozent aller Haushalte kreisweit werden Ende 2024 über einen ultraschnellen Internetanschluss verfügen. Doch der weitere Ausbau kommt nur langsam voran. In diesen Kommunen soll es im kommenden Jahr weitergehen.











Link kopiert

Bis 2025 soll die Hälfte der Haushalte in der Region Stuttgart Zugang zum ultraschnellen Internet auf Glasfaserbasis erhalten, bis 2030 sollen 90 Prozent der Haushalte versorgt sein. So lautet das erklärte Ziel der Gigabit-Region Stuttgart (GRS). An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 178 Kommunen in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sowie die Stadt Stuttgart.