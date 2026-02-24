Erfolg im Wasserball: Die U 18 des SSV Esslingen ist Pokalsieger

1 So sehen Siegerinnen aus. Auch Trainer Zafirios Chalas freut sich. Foto: oh

Weite Reise, großer Erfolg: Die U-18-Wasserballerinnen des SSV Esslingen haben beim Turnier in Hamburg den deutschen Pokal gewonnen. Das Team setzte sich souverän durch – in den Augen von SSVE-Teammanagerin Iris Schneider beim 15:6 im Final gegen den SC Chemnitz überraschend souverän. Denn zuletzt hatte sich das Esslinger Bundesligateam erst mit 13:12 nach Fünfmeterwerfen gegen die Chemnitzerinnen durchgesetzt – während das U-18-Team des SCC fast identisch mit dem der Bundesliga ist, waren beim SSVE „nur“ fünf Spielerinnen im Wasser, die auch zum Bundesligakader gehören.

„Es freut mich riesig, dass das Team so deutlich gewonnen und den Titel geholt hat“, sagte Schneider. Zuvor hatten sich die Esslingerinnen mit 25:5 gegen den Uerdinger SV 08, mit 28:10 gegen die Gastgeberinnen des Einsbütteler TV und mit 23:11 gegen die WF Spandau 04 durchgesetzt.