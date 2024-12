Erfolg für Esslinger Hochschulabsolventin: Mit Start-up-Idee im Wettbewerb

1 Jasmin Saleh (Bildmitte) hat ihre Start-Up-Idee präsentiert. Prorektorin Gabriele Gühring freut sich über das starke Signal an die IT-Branche. Foto: Hochschule Esslingen

Eine Absolventin der Hochschule Esslingen hat das Finale des Female Founders Cup erreicht. Ihr Projekt ist eine effiziente Terminvermittlung für psychologische Hilfe.











Jasmin Saleh, eine Absolventin des Studiengangs Softwaretechnik und Medieninformatik an der Hochschule Esslingen, ist vor kurzem mit ihrer Gründungsidee Mindsetr beim Female Founders Cup unter den Finalisten angetreten. Der Female Founders Cup 2024 wurde von GründES!, dem Centre for Entrepreneurship der Hochschule Esslingen, organisiert und vom Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Damit Therapeuten mehr Zeit für Patienten haben

Die Idee für Jasmin Salehs Start-up: Mindsetr bietet eine effiziente Terminvermittlung für psychologische Hilfe an. Durch automatisiertes Wartelistenmanagement und elektronische Fragebögen gewinnen Therapeuten Zeit, die sie für die Patienten nutzen können. Patienten erhalten derweil Unterstützung durch einen KI-Chatbot, der die erste Anamnese durchführt. Unterstützt wurde Jasmin Saleh bei ihrem Projekt von einer ganzen Reihe von Kommilitoninnen. Gabriele Gühring, die Prorektorin für Forschung und Transfer, hält das für ein starkes Signal an die IT-Branche. „Female Power zeigt sich hier auch durch die Gemeinschaft und Unterstützung. Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass Frauen nicht nur in der Lage sind, technische Herausforderungen zu meistern, sondern auch erfolgreich Unternehmen führen können.“

Mehr Frauen für technische Studiengänge interessieren

Pakize Gökkaya, Jasmin Saleh, Sungeetha Sing und Merve Duman haben sich während ihrer Studienzeit an der Hochschule Esslingen auch bei den Girls’ Digital Camps engagiert. Sie möchten so dazu beitragen, dass mehr Frauen informations- und medientechnische Studiengänge wählen.

Für alle Mädchen in Klasse 6 bis 8 findet an diesem Freitag, 27. Dezember, ein Online-Kurs zum App-Programmieren statt. Anmeldung: https://girls-dc-es.de/kursangebot/