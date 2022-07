1 Kerstin Ottmar unterrichtet seit mehr als 20 Jahren an der Wilhelmsschule in Untertürkheim. Heute müssen Stoppschilder überfürsorgliche Eltern zurückhalten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Schlimmste an der Schule sind die Eltern. Stimmt dieser gängige Spruch? Eine Grundschullehrerin und eine Elternbeirätin erzählen von nächtlichen Telefonaten, übergriffigen Whatsapp-Chats und folgenreichen Elternsprecherwahlen.















Um 22 Uhr klingelt bei Kerstin Ottmar das Telefon. „Mein Kind kann nicht schlafen! Er hatte Ärger mit einem Jungen aus einer anderen Klasse“, berichtet eine sehr aufgeregte Mutter der Grundschullehrerin. Kerstin Ottmar ist perplex. Sie unterrichtet seit mehr als 20 Jahren in Stuttgart-Untertürkheim, doch das hat sie noch nie erlebt. Trotzdem bleibt sie ruhig und antwortet in ihrer unaufgeregten Art: „Ich kläre das morgen mit den Kindern in der Schule.“ Am nächsten Tag entpuppt sich die vermeintliche Bedrohung als harmlose Schubserei.