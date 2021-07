1 Das Hotel Bellver wurde von der Regionalregierung als Quarantäne-Hotel angemietet. Foto: imago images/Agencia EFE/Atienza

Nach einer Woche Urlaub auf Mallorca folgt für Marie-Sophie Steinbacher der Schock – ihr Corona-Test ist positiv. Sie muss in eines der Quarantäne-Hotels in Palma und fühlt sich wie in einem Gefängnis.

Stuttgart/Palma - Es ist ein Sonntagmorgen als sich die 19-jährige Marie-Sophie Steinbacher mit ihren Freunden in Richtung des Flughafens auf Mallorca macht. Nur noch ein Corona-Test steht zwischen dem Rückflug nach Deutschland. Hinter der Gruppe liegt das Feiern in Bars und am Strand in Palma.