Erdrutsch in der Schweiz: Tessin: Tote kommen aus Baden-Württemberg

Erdrutsch in der Schweiz

1 Am Wochenende war es zu schweren Unwettern in der Schweiz gekommen. Foto: dpa/Michael Buholzer

Drei Leichen waren nach einem Erdrutsch im Tessin in der Schweiz seit Sonntag geborgen worden. Jetzt ist klar, um wen es sich handelt.











Bei den drei Toten durch die Unwetter im Tessin am Wochenende handelt es sich um deutsche Urlauberinnen. Die Frauen im Alter von 73 und 76 Jahren kamen aus Baden-Württemberg, wie die Polizei berichtete. Sie wurden nach einem Erdrutsch in Fontana im Maggiatal gefunden. Ein Sprecher sagte der dpa, er gehe davon aus, dass mindestens zwei der drei sich kannten. Es sei schwer zu sagen, wer in welchem Haus gewohnt habe, weil dort nach dem Erdrutsch nur noch Schuttberge zurückgeblieben seien.