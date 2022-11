1 Der 53-jährige türkische Journalist lebt seit mehr als sechs Jahren mit seiner Frau und zwei Kindern in Stockholm Foto: AFP/J. Nackstrand

Der Journalist floh aus Istanbul nach Schweden. Dort hört er nun, wie Erdogan ihn zum Hindernis für den Nato-Beitritt des skandinavischen Lands erklärt.















Der türkische Staatschef Erdogan blockiert die Nato-Norderweiterung und fordert Zugeständnisse von Finnland und Schweden. Vor allem ein Mann fürchtet deshalb nun um seine Freiheit. Bülent Kenes saß gerade in Stockholm mit seiner Familie beim Abendessen, als er in den Fernsehnachrichten seinen Namen hörte – aus dem Mund von Recep Tayyip Erdogan. Der türkische Präsident trat in Ankara gemeinsam mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson vor die Presse. Kristersson war in die türkische Hauptstadt gekommen, um mit Erdogan über den Beitritt seines Landes zur Nato zu verhandeln.